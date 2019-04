Шторм, торнадо и град: Техас пострадал от непогоды (фото, видео)

Более 168 тысяч домов остались без электроэнергии.

Из-за непогоды повалены линии электропередач, затоплены дороги, сообщает The Weather Channel.

Более 168 тысяч домов остались без электроэнергии, кроме того в аэропортах Хьюстона и Далласа отменили почти 400 рейсов.

В городе Сан-Габриел пронесся торнадо. А в некоторых районах штата прошел крупный град.

This family says their home may be a total loss after the possible tornado in San Gabriel. A 95 year old woman was inside at the time and thankfully she wasn't hurt. pic.twitter.com/0I1H2PfkJi