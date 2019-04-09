На Закарпатье сохраняется лавинная опасность

09:38, 9 апреля 2019
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Во вторник, 9 апреля, в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9 апреля в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 апреля в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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