В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +19°

08:30, 9 апреля 2019
44
0

Вечером в столице до +15°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 апреля, в Киеве без осадков, температура до +19°.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +19°, вечером - до +15°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:20, а зайдет в 19:40.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Читайте также
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +19° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +19°
В Киеве завтра без осадков, температура до +19° В Киеве завтра без осадков, температура до +19°
Ливни в Боливии привели к сходу оползней Ливни в Боливии привели к сходу оползней
Из-за наводнений в Иране пострадали 400 тысяч человек Из-за наводнений в Иране пострадали 400 тысяч человек
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохранится лавинная опасность В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохранится лавинная опасность
Завтра в Украине будет тепло и солнечно, но на западе – дождь (карта) Завтра в Украине будет тепло и солнечно, но на западе – дождь (карта)
Сегодня почти на всей территории Украины солнечно и без осадков, температура до +20° (карта) Сегодня почти на всей территории Украины солнечно и без осадков, температура до +20° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
51 %
748 мм
5.6 м/с
9 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять