В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +19°
Вечером в столице до +15°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 апреля, в Киеве без осадков, температура до +19°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +19°, вечером - до +15°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,6 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:20, а зайдет в 19:40.
Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.
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- Винница+18°... +7°
- Днепр+19°... +7°
- Донецк+18°... +7°
- Житомир+18°... +8°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+16°... +7°
- Киев+18°... +9°
- Кировоград+21°... +5°
- Луганск+19°... +6°
- Луцк+16°... +3°
- Львов+16°... +4°
- Николаев+22°... +7°
- Одесса+21°... +6°
- Полтава+18°... +9°
- Ровно+15°... +2°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+18°... +7°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+17°... +8°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+17°... +6°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+16°... +9°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:51 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:9 %
Восход:06:42
Закат19:40
Видимость:16 км
Фаза луны:
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