В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +19°

Вечером в столице до +15°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 апреля, в Киеве без осадков, температура до +19°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +19°, вечером - до +15°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:20, а зайдет в 19:40.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.

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