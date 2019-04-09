В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди (карта)

08:00, 9 апреля 2019
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На юге температура до +22°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 9 апреля в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +18°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +22°. 

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +19°. В центре практически без осадков, температура до +20°.

Прогноз на 9 апреля / УНИАН
Прогноз на 9 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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