В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди (карта)
На юге температура до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 апреля в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +18°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +22°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +17°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура до +19°. В центре практически без осадков, температура до +20°.
Согласно народному прогнозу, 9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +7°
- Днепр+19°... +7°
- Донецк+18°... +7°
- Житомир+18°... +8°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+16°... +7°
- Киев+18°... +9°
- Кировоград+21°... +5°
- Луганск+19°... +6°
- Луцк+16°... +3°
- Львов+16°... +4°
- Николаев+22°... +7°
- Одесса+21°... +6°
- Полтава+18°... +9°
- Ровно+15°... +2°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+18°... +7°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+17°... +8°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+17°... +6°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+16°... +9°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:51 %
Давление:748 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:9 %
Восход:06:42
Закат19:40
Видимость:16 км
Фаза луны:
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