В Киеве завтра без осадков, температура до +19°
В столице завтра сохранится теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 апреля, в Киеве без осадков, температура до +19°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +19°, вечером - до +15°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,6 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:20, а зайдет в 19:40.
Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.
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- Винница+17°... +8°
- Днепр+19°... +6°
- Донецк+16°... +6°
- Житомир+22°... +9°
- Запорожье+19°... +6°
- Ивано-Франковск+21°... +7°
- Киев+21°... +9°
- Кировоград+21°... +5°
- Луганск+16°... +8°
- Луцк+20°... +5°
- Львов+20°... +6°
- Николаев+23°... +6°
- Одесса+14°... +7°
- Полтава+19°... +6°
- Ровно+19°... +3°
- Симферополь+21°... +7°
- Сумы+19°... +5°
- Тернополь+20°... +6°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+21°... +6°
- Хмельницкий+20°... +7°
- Черкассы+20°... +6°
- Чернигов+21°... +7°
- Черновцы+18°... +9°
Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:74 %
Давление:754 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:06:43
Закат19:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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