В Киеве завтра без осадков, температура до +19°

17:00, 8 апреля 2019
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В столице завтра сохранится теплая погода.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 апреля, в Киеве без осадков, температура до +19°.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +19°, вечером - до +15°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:20, а зайдет в 19:40.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.

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Теги: #Киев#погода
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