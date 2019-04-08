Погода на завтра: в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди (видеопрогноз)

На юге температура до +22°.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 апреля в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +18°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +6°, днем до +22°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +19°. В центре практически без осадков, температура ночью до +5°, днем до +20°.

Согласно народному прогнозу, 9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.

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