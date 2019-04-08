Погода на завтра: в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди (видеопрогноз)
На юге температура до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 апреля в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +18°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +6°, днем до +22°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +4°, днем до +17°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +7°, днем до +19°. В центре практически без осадков, температура ночью до +5°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 9 апреля
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Погода в Украине
- Винница+17°... +8°
- Днепр+19°... +6°
- Донецк+16°... +6°
- Житомир+22°... +9°
- Запорожье+19°... +6°
- Ивано-Франковск+21°... +7°
- Киев+21°... +9°
- Кировоград+21°... +5°
- Луганск+16°... +8°
- Луцк+20°... +5°
- Львов+20°... +6°
- Николаев+23°... +6°
- Одесса+14°... +7°
- Полтава+19°... +6°
- Ровно+19°... +3°
- Симферополь+21°... +7°
- Сумы+19°... +5°
- Тернополь+20°... +6°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+21°... +6°
- Хмельницкий+20°... +7°
- Черкассы+20°... +6°
- Чернигов+21°... +7°
- Черновцы+18°... +9°
Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:74 %
Давление:754 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:06:43
Закат19:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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