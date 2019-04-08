Ливни в Боливии привели к сходу оползней
Во время сезона дождей в Боливии погибли более 30 человек.
В боливийском городе Ла-Пас сильные ливни спровоцировали сход оползня.
Жертвами непогоды в Италии стали четыре человека (видео)
В результате стихии обвалилась одна из горных трасс, а жилые дома, стоявшие вдоль дороги, оказались буквально на краю обрыва, сообщает Euronews.
Отмечается, что во время сезона дождей в Боливии погибли более 30 человек. Более 47 тысяч семей пострадали, или понесли материальный ущерб.
Напомним, 179 человек погибли в результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве, еще 329 человек числятся пропавшими без вести.
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