В Китае возобновился лесной пожар, в результате которого погибли 30 человек

Пожар начался 6 апреля.

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В китайской провинции Сычуань возобновился лесной пожар, в результате которого погибли 27 пожарных и 3 местных жителя.

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Пожар начался в северо-восточной части леса 6 апреля, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Площадь, пройденная огнем, оценивается в 5-10 гектаров и расширяется из-за ветреной погоды.

Напомним, Восточное побережье Южной Кореи 4 апреля охватили лесные пожары, из-за чего в стране было объявлено чрезвычайное положение.