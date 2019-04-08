В Китае возобновился лесной пожар, в результате которого погибли 30 человек

14:00, 8 апреля 2019
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Пожар начался 6 апреля.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В китайской провинции Сычуань возобновился лесной пожар, в результате которого погибли 27 пожарных и 3 местных жителя.

Пелопоннес охватил лесной пожар (видео)

Пожар начался в северо-восточной части леса 6 апреля, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти. 

Площадь, пройденная огнем, оценивается в 5-10 гектаров и расширяется из-за ветреной погоды.

Напомним, Восточное побережье Южной Кореи 4 апреля охватили лесные пожары, из-за чего в стране было объявлено чрезвычайное положение.

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Теги: #Китай#лесной пожар
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