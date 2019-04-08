В Китае возобновился лесной пожар, в результате которого погибли 30 человек
Пожар начался 6 апреля.
В китайской провинции Сычуань возобновился лесной пожар, в результате которого погибли 27 пожарных и 3 местных жителя.
Пелопоннес охватил лесной пожар (видео)
Пожар начался в северо-восточной части леса 6 апреля, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Площадь, пройденная огнем, оценивается в 5-10 гектаров и расширяется из-за ветреной погоды.
Напомним, Восточное побережье Южной Кореи 4 апреля охватили лесные пожары, из-за чего в стране было объявлено чрезвычайное положение.
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