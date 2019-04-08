Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

Похолодание в Украине начнется с четверга.

В Украине на этой неделе пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, всю неделю в Украине будут идти дожди, с четверга начнется похолодание.

В понедельник в Украине практически без осадков. На западе до +21°, в остальных регионах до +13°...+20°.

Прогноз на 8 апреля / УНИАН

Погода на вторник: в Украине пройдут дожди. На юге днем до +22°.

Прогноз на 9 апреля / УНИАН

В среду, 10 апреля, местами пройдут ливни. Самая теплая погода будет на востоке - до +21°. В остальных регионах до +12°...+20°.

Прогноз на 10 апреля / УНИАН

В четверг в Украине также ожидаются осадки. Ночью по стране температура +1°…+7°, днем на юге и востоке до +19°.

Прогноз на 11 апреля / УНИАН

В пятницу будет пройдут дожди. Днем на юге и востоке до +18°, в остальных регионах до +17°.

Прогноз на 12 апреля / УНИАН

13 и 14 апреля в Украине местами ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на северо-востоке - до +1°, на остальной территории +3°…+7°. Днем температура по стране +10°...+18°. В воскресенье на северо-востоке ночью температура до 0°, днем в Украине от +8° до +17°.

Прогноз на 13 апреля / УНИАН

Прогноз на 14 апреля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.

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9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.

10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет - то и на камне овес сойдет.

12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют - к потеплению.

14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.

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