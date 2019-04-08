Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Похолодание в Украине начнется с четверга.
Согласно данным Погода УНИАН, всю неделю в Украине будут идти дожди, с четверга начнется похолодание.
В понедельник в Украине практически без осадков. На западе до +21°, в остальных регионах до +13°...+20°.
Погода на вторник: в Украине пройдут дожди. На юге днем до +22°.
В среду, 10 апреля, местами пройдут ливни. Самая теплая погода будет на востоке - до +21°. В остальных регионах до +12°...+20°.
В четверг в Украине также ожидаются осадки. Ночью по стране температура +1°…+7°, днем на юге и востоке до +19°.
В пятницу будет пройдут дожди. Днем на юге и востоке до +18°, в остальных регионах до +17°.
13 и 14 апреля в Украине местами ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на северо-востоке - до +1°, на остальной территории +3°…+7°. Днем температура по стране +10°...+18°. В воскресенье на северо-востоке ночью температура до 0°, днем в Украине от +8° до +17°.
Народный прогноз погоды в Украине
8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.
В Украине сегодня без осадков, температура до +21° (карта)
9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.
10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет - то и на камне овес сойдет.
12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют - к потеплению.
14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +7°
- Днепр+19°... +5°
- Донецк+16°... +6°
- Житомир+21°... +9°
- Запорожье+19°... +5°
- Ивано-Франковск+21°... +7°
- Киев+20°... +9°
- Кировоград+20°... +5°
- Луганск+14°... +6°
- Луцк+20°... +5°
- Львов+19°... +6°
- Николаев+21°... +6°
- Одесса+14°... +6°
- Полтава+19°... +5°
- Ровно+20°... +3°
- Симферополь+21°... +7°
- Сумы+18°... +3°
- Тернополь+20°... +6°
- Харьков+17°... +4°
- Херсон+21°... +5°
- Хмельницкий+20°... +7°
- Черкассы+18°... +6°
- Чернигов+19°... +7°
- Черновцы+15°... +9°