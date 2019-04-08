Из-за наводнений в Иране пострадали 400 тысяч человек
Жертвами наводнений стали 70 человек.
Около 400 тысяч человек пострадали в Иране от наводнений, которые продолжаются уже третью неделю.
Мощный ливень затопил Паттайю (видео)
Жертвами наводнений стали 70 человек, сообщает Euronews.
Местные власти отдали распоряжение об эвакуации жителей 14 деревень, расположенных возле двух вышедших из берегов рек.
Из-за наводнения прервано движение автотранспорта между десятками дорог, связывающих города, более 2000 деревень оказались отрезанными от внешнего мера. Кроме того, водой разрушены десятки мостов, в ряде районов сошли оползни.
Напомним, восемь человек погибли в результате наводнений в провинциях Герат и Баглан в Афганистане.
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