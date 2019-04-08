Из-за наводнений в Иране пострадали 400 тысяч человек

Жертвами наводнений стали 70 человек.

Наводнение в Иране / REUTERS

Около 400 тысяч человек пострадали в Иране от наводнений, которые продолжаются уже третью неделю.

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Жертвами наводнений стали 70 человек, сообщает Euronews.

Местные власти отдали распоряжение об эвакуации жителей 14 деревень, расположенных возле двух вышедших из берегов рек.

Из-за наводнения прервано движение автотранспорта между десятками дорог, связывающих города, более 2000 деревень оказались отрезанными от внешнего мера. Кроме того, водой разрушены десятки мостов, в ряде районов сошли оползни.

Напомним, восемь человек погибли в результате наводнений в провинциях Герат и Баглан в Афганистане.