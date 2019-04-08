В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня
Лавинная опасность ожидается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
В понедельник, 8 апреля, в горах на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается лавинная опасность.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +21°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"8 апреля в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 8 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +21°.
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