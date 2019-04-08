В Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня

09:45, 8 апреля 2019
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Лавинная опасность ожидается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В понедельник, 8 апреля, в горах на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 апреля в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 8 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +21°.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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