В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +21°

Вечером в столице до +15°.

В Киеве сегодня будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 апреля в Киеве без осадков, температура до +21°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:26, а зайдет в 19:35.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +21°.

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