В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +21°
Вечером в столице до +15°.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 апреля в Киеве без осадков, температура до +21°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 4,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:26, а зайдет в 19:35.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +21°.
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- Винница+15°... +8°
- Днепр+19°... +5°
- Донецк+17°... +6°
- Житомир+19°... +9°
- Запорожье+19°... +5°
- Ивано-Франковск+21°... +7°
- Киев+20°... +9°
- Кировоград+20°... +4°
- Луганск+13°... +6°
- Луцк+19°... +5°
- Львов+19°... +6°
- Николаев+21°... +6°
- Одесса+15°... +5°
- Полтава+18°... +5°
- Ровно+19°... +3°
- Симферополь+21°... +7°
- Сумы+18°... +4°
- Тернополь+20°... +7°
- Харьков+17°... +5°
- Херсон+20°... +6°
- Хмельницкий+19°... +8°
- Черкассы+17°... +5°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+18°... +9°
Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:81 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:31 %
Восход:06:43
Закат19:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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