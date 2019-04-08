В Украине сегодня без осадков, температура до +21° (карта)
Прохладнее всего будет на востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 8 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +21°.
Италию посреди весны засыпало снегом
На востоке без осадков, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +21°.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +19°.
В северных областях без осадков. Температура до +17°. В центре облачно с прояснениями, температура до +18°.
Согласно народному прогнозу, 8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +8°
- Днепр+19°... +5°
- Донецк+17°... +6°
- Житомир+19°... +9°
- Запорожье+19°... +5°
- Ивано-Франковск+21°... +7°
- Киев+20°... +9°
- Кировоград+20°... +4°
- Луганск+13°... +6°
- Луцк+19°... +5°
- Львов+19°... +6°
- Николаев+21°... +6°
- Одесса+15°... +5°
- Полтава+18°... +5°
- Ровно+19°... +3°
- Симферополь+21°... +7°
- Сумы+18°... +4°
- Тернополь+20°... +7°
- Харьков+17°... +5°
- Херсон+20°... +6°
- Хмельницкий+19°... +8°
- Черкассы+17°... +5°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+18°... +9°
Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:81 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:31 %
Восход:06:43
Закат19:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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