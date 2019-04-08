В Украине сегодня без осадков, температура до +21° (карта)

08:00, 8 апреля 2019
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Прохладнее всего будет на востоке Украины.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 8 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +21°.

Италию посреди весны засыпало снегом

На востоке без осадков, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +21°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +19°.

В северных областях без осадков. Температура до +17°. В центре облачно с прояснениями, температура до +18°.

Прогноз на 8 апреля / УНИАН
Прогноз на 8 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября.

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Теги: #погода
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