В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохранится лавинная опасность

Из-за оттепели сохраняется 3 уровень лавинной опасности.

Из-за оттепели сохраняется 3 уровень лавинной опасности \ Фото www.facebook.com/lavyny.official

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительный уровень лавинной опасности.

Читайте также В Закарпатской области сошла лавина

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«7 апреля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», - говорится в сообщении.