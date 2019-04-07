В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохранится лавинная опасность

12:26, 7 апреля 2019
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Из-за оттепели сохраняется 3 уровень лавинной опасности.

Из-за оттепели сохраняется 3 уровень лавинной опасности \ Фото www.facebook.com/lavyny.official
Из-за оттепели сохраняется 3 уровень лавинной опасности \ Фото www.facebook.com/lavyny.official

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительный уровень лавинной опасности.

В Закарпатской области сошла лавина

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«7 апреля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», - говорится в сообщении.

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Теги: #Карпаты#лавины
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