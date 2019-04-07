В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохранится лавинная опасность
Из-за оттепели сохраняется 3 уровень лавинной опасности.
На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительный уровень лавинной опасности.
В Закарпатской области сошла лавина
Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
«7 апреля в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», - говорится в сообщении.
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