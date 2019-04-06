Завтра в Украине будет тепло и солнечно, но на западе – дождь (карта)
Синоптики рассказали, какой будет погода 7 апреля в Украине.
Погода в воскресенье, 7 апреля, в Украине будет преимущественно теплой и солнечной, а температура в основном поднимется до 15 – 17 градусов тепла. Зато на западе пройдет небольшой дождь.
Сегодня почти на всей территории Украины солнечно и без осадков, температура до +20° (карта)
По информации Украинского гидрометцентра дожди на Львовщине, Тернопольщине, Буковине, Хмельнитчине, Ровенщине, Волыни и Житомирщине. На остальной же территории будет без осадков и солнечно.
В воскресенье столбики термометров в среднем поднимутся до 15-17 градусов тепла, а в Николаевской и Винницкой областях температура составит даже +17 - +19 градусов. Ветер ожидается юго-восточным со скоростью 7-12 метров за секунду.
Относительно Киева, то в столице, как и на большинстве территории Украины, будет светить солнце и термометры будут показывать +15 - +17 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +17...+19
Одесса – +15...+17
Николаев – +17...+19
Херсон – +16...+18
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15...+17
Полтава – +15...+17
Днепр – +16...+18
Запорожье – +16...+18
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +15...+17
Погода в Украине
- Винница+15°... +3°
- Днепр+16°... +3°
- Донецк+14°... +3°
- Житомир+15°... +5°
- Запорожье+16°... +3°
- Ивано-Франковск+17°... +3°
- Киев+15°... +3°
- Кировоград+15°... +1°
- Луганск+14°... 0°
- Луцк+16°... +6°
- Львов+15°... +7°
- Николаев+17°... +3°
- Одесса+15°... +4°
- Полтава+14°... +2°
- Ровно+16°... +5°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+12°... 0°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+14°... +1°
- Херсон+17°... +3°
- Хмельницкий+15°... +3°
- Черкассы+13°... +1°
- Чернигов+15°... 0°
- Черновцы+16°... +5°