Завтра в Украине будет тепло и солнечно, но на западе – дождь (карта)

Синоптики рассказали, какой будет погода 7 апреля в Украине.

Иллюстрация / REUTERS

Погода в воскресенье, 7 апреля, в Украине будет преимущественно теплой и солнечной, а температура в основном поднимется до 15 – 17 градусов тепла. Зато на западе пройдет небольшой дождь.

Читайте также Сегодня почти на всей территории Украины солнечно и без осадков, температура до +20° (карта)

По информации Украинского гидрометцентра дожди на Львовщине, Тернопольщине, Буковине, Хмельнитчине, Ровенщине, Волыни и Житомирщине. На остальной же территории будет без осадков и солнечно.

В воскресенье столбики термометров в среднем поднимутся до 15-17 градусов тепла, а в Николаевской и Винницкой областях температура составит даже +17 - +19 градусов. Ветер ожидается юго-восточным со скоростью 7-12 метров за секунду.

Относительно Киева, то в столице, как и на большинстве территории Украины, будет светить солнце и термометры будут показывать +15 - +17 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +17...+19

Одесса – +15...+17

Николаев – +17...+19

Херсон – +16...+18

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +16...+18

Запорожье – +16...+18

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +15...+17