Сегодня почти на всей территории Украины солнечно и без осадков, температура до +20° (карта)

Лишь на Закарпатье и в Карпатах днем дожди, местами грозы.

Иллюстрация / REUTERS

Сегодня в большинстве областей Украины солнечно и без осадков, температура воздуха прогреется до +20°.

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Лишь на Закарпатье и в Карпатах днем дожди, местами грозы, сообщили в Укргидрометцентре.

"Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях 1-6° тепла; днем 12-17°, на Закарпатье 18-20°", - говорится в сообщении.

В столице сегодня без осадков, температура днем 14-16° тепла, ночью - от 1° до 3° выше нуля.

карта Гидрометцентра

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Закарпатской области сошла лавина.

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