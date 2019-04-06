Сегодня почти на всей территории Украины солнечно и без осадков, температура до +20° (карта)
Лишь на Закарпатье и в Карпатах днем дожди, местами грозы.
Сегодня в большинстве областей Украины солнечно и без осадков, температура воздуха прогреется до +20°.
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Лишь на Закарпатье и в Карпатах днем дожди, местами грозы, сообщили в Укргидрометцентре.
"Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных областях 1-6° тепла; днем 12-17°, на Закарпатье 18-20°", - говорится в сообщении.
В столице сегодня без осадков, температура днем 14-16° тепла, ночью - от 1° до 3° выше нуля.
Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Закарпатской области сошла лавина.
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