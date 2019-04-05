Восемь человек стали жертвами наводнения в Афганистане

16:07, 5 апреля 2019
24
0

Также 17 человек пропали без вести.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Восемь человек погибли в результате и наводнений в провинциях Герат и Баглан в Афганистане. 

Жертвами наводнений в Иране стали 57 человек

Внезапный паводок 4 апреля смыл несколько деревень в районе Карах, в результате чего погибли 5 человек. После наводнения еще 17 сельских жителей пропали без вести, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти. 

В северной провинции Баглан проливные дожди и наводнения унесли жизни 3 человек, еще 6 человек получили повреждения.

Напомним, в результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве 268 человек погибли, сотни пропали без вести.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #наводнение#Афганистан
Читайте также
Восемь человек стали жертвами наводнения в Афганистане Восемь человек стали жертвами наводнения в Афганистане
Италию посреди весны засыпало снегом Италию посреди весны засыпало снегом
Погода на выходные: в Украину придет тепло до +20° (карта) Погода на выходные: в Украину придет тепло до +20° (карта)
Масштабные наводнения унесли жизни 62 человек в Иране (видео) Масштабные наводнения унесли жизни 62 человек в Иране (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +13° В Киеве завтра без осадков, температура до +13°
Завтра в Украине потеплеет, местами температура до +17° (видеопрогноз) Завтра в Украине потеплеет, местами температура до +17° (видеопрогноз)
Завтра в Украине будет солнечно и тепло Завтра в Украине будет солнечно и тепло

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
79 %
762 мм
5.4 м/с
86 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять