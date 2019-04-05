Восемь человек стали жертвами наводнения в Афганистане

Также 17 человек пропали без вести.

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Восемь человек погибли в результате и наводнений в провинциях Герат и Баглан в Афганистане.

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Внезапный паводок 4 апреля смыл несколько деревень в районе Карах, в результате чего погибли 5 человек. После наводнения еще 17 сельских жителей пропали без вести, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

В северной провинции Баглан проливные дожди и наводнения унесли жизни 3 человек, еще 6 человек получили повреждения.

Напомним, в результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве 268 человек погибли, сотни пропали без вести.