Восемь человек стали жертвами наводнения в Афганистане
Также 17 человек пропали без вести.
Восемь человек погибли в результате и наводнений в провинциях Герат и Баглан в Афганистане.
Жертвами наводнений в Иране стали 57 человек
Внезапный паводок 4 апреля смыл несколько деревень в районе Карах, в результате чего погибли 5 человек. После наводнения еще 17 сельских жителей пропали без вести, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.
В северной провинции Баглан проливные дожди и наводнения унесли жизни 3 человек, еще 6 человек получили повреждения.
Напомним, в результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве 268 человек погибли, сотни пропали без вести.
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