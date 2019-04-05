Италию посреди весны засыпало снегом

Высота снежного покрова составила сто сантиметров.

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В начале апреля в Италию неожиданно вернулась зима.

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В Пьемонте и других регионах на севере страны выпал снег. Высота снежного покрова составила сто сантиметров, сообщает Euronews.

На остальной части Италии 4 апреля шли дожди, сопровождавшиеся сильным ветром. В северной и центральной части страны сегодня снова ожидаются осадки. Влажная погода придет и на юг Апеннин.

Напомним, сильный шторм 2 апреля накрыл популярный таиландский курорт Паттайя.