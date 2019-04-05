Италию посреди весны засыпало снегом

15:05, 5 апреля 2019
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Высота снежного покрова составила сто сантиметров.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В начале апреля в Италию неожиданно вернулась зима.

Швейцарию внезапно накрыл снегопад

В Пьемонте и других регионах на севере страны выпал снег. Высота снежного покрова составила сто сантиметров, сообщает Euronews

На остальной части Италии 4 апреля шли дожди, сопровождавшиеся сильным ветром. В северной и центральной части страны сегодня снова ожидаются осадки. Влажная погода придет и на юг Апеннин.

Напомним, сильный шторм 2 апреля накрыл популярный таиландский курорт Паттайя.

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Теги: #снег#Италия#погода
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