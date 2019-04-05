В Южной Корее объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров (фоторепортаж)

13:54, 5 апреля 2019
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В результате пожара погиб один человек, еще 35 получили травмы.

Лесной пожар в Южной Корее / REUTERS
Лесной пожар в Южной Корее / REUTERS

Восточное побережье Южной Кореи 4 апреля охватили лесные пожары, из-за чего в стране было объявлено чрезвычайное положение.

Жертвами лесных пожаров в Китае стали 30 человек

Пожар начался в уезде Косон, что в 160 км от Сеула, и в течение нескольких часов распространился на соседние населенные пункты, сообщает Yonhap.

В результате пожара погиб один человек, еще 35 получили травмы. На борьбу с огнем направлены 16,5 тысяч человек, военные вертолеты и пожарные машины. 

По состоянию на утро 5 апреля пожары уничтожили 525 га леса и более 200 домов. 

Напомним, на северо-западе полуострова Пелопоннес (Греция) в лесу Строфилия бушует лесной пожар.

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Теги: #Южная Корея#лесной пожар
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