В Южной Корее объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров (фоторепортаж)
В результате пожара погиб один человек, еще 35 получили травмы.
Восточное побережье Южной Кореи 4 апреля охватили лесные пожары, из-за чего в стране было объявлено чрезвычайное положение.
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Пожар начался в уезде Косон, что в 160 км от Сеула, и в течение нескольких часов распространился на соседние населенные пункты, сообщает Yonhap.
В результате пожара погиб один человек, еще 35 получили травмы. На борьбу с огнем направлены 16,5 тысяч человек, военные вертолеты и пожарные машины.
По состоянию на утро 5 апреля пожары уничтожили 525 га леса и более 200 домов.
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Напомним, на северо-западе полуострова Пелопоннес (Греция) в лесу Строфилия бушует лесной пожар.
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