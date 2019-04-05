Погода на выходные: в Украину придет тепло до +20° (карта)
Потепление ожидается во всех регионах.
На выходных в Украине в Украине потеплеет, в воскресенье на западе местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, +6°...+14°.
В Украине сегодня потеплеет, местами температура до +17° (карта)
Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью +6°, днем +14°. В воскресенье пройдет дождь, +6°…+17°.
В Луцке в субботу ночью +6°, днем +16°, без осадков. В воскресенье ночью +4°, днем +15°, ливень.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +3°...+14°. В воскресенье до +15°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +3°, днем +15°. В воскресенье +5°...+15°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +11°. В воскресенье +3°...+13°, пасмурно.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +15°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха +4°...+17°.
В Симферополе завтра без осадков, +6°...+18°. В воскресенье +7°...+20°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +3°, днем +15°. В воскресенье без осадков, температура до +16°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -1°, днем +13°. В воскресенье температура до +16°, без осадков.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +13°. В воскресенье +2°...+15°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье пасмурно, ночью +4°, днем +14°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +6°, днем +16°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +5°, днем до +19°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +15°. В воскресенье температура до +19°, пасмурно.
В Сваляве завтра без осадков, +18°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +7° …+19°.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +1°
- Днепр+13°... +2°
- Донецк+13°... -2°
- Житомир+13°... +1°
- Запорожье+13°... 0°
- Ивано-Франковск+17°... +2°
- Киев+13°... +3°
- Кировоград+13°... -2°
- Луганск+12°... +1°
- Луцк+14°... +3°
- Львов+16°... +5°
- Николаев+13°... 0°
- Одесса+15°... +1°
- Полтава+12°... +2°
- Ровно+14°... +2°
- Симферополь+14°... +2°
- Сумы+10°... 0°
- Тернополь+14°... +3°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+14°... 0°
- Хмельницкий+14°... +1°
- Черкассы+12°... +1°
- Чернигов+12°... -2°
- Черновцы+15°... +4°