Погода на выходные: в Украину придет тепло до +20° (карта)

12:00, 5 апреля 2019
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Потепление ожидается во всех регионах.

На выходных в Украине будет тепло / Фото УНИАН
На выходных в Украине будет тепло / Фото УНИАН

На выходных в Украине в Украине потеплеет, в воскресенье на западе местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, +6°...+14°.

В Украине сегодня потеплеет, местами температура до +17° (карта)

Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью +6°, днем +14°. В воскресенье пройдет дождь, +6°…+17°.

В Луцке в субботу ночью +6°, днем +16°, без осадков. В воскресенье ночью +4°, днем +15°, ливень.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +3°...+14°. В воскресенье до +15°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +3°, днем +15°. В воскресенье +5°...+15°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +11°. В воскресенье +3°...+13°, пасмурно.

Прогноз на 6 апреля / УНИАН
Прогноз на 6 апреля / УНИАН
Прогноз на 7 апреля / УНИАН
Прогноз на 7 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +15°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха +4°...+17°.

В Симферополе завтра без осадков, +6°...+18°. В воскресенье +7°...+20°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +3°, днем +15°. В воскресенье без осадков, температура до +16°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -1°, днем +13°. В воскресенье температура до +16°, без осадков.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +13°. В воскресенье +2°...+15°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье пасмурно, ночью +4°, днем +14°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +6°, днем +16°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +5°, днем до +19°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +15°. В воскресенье температура до +19°, пасмурно.

В Сваляве завтра без осадков, +18°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +7° …+19°.

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Теги: #погода#потепление
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