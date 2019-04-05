Швейцарию внезапно накрыл снегопад

Местами намело до 70 см снега.

Снегопад в Швейцарии / REUTERS

В Швейцарии неожиданно прошел сильный снегопад.

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Из-за метели движение по автостраде A2, ведущей к трансальпийскому Сен-Готардскому туннелю, оказалось заблокировано. Сам туннель бал временно закрыт: высота снежного покрова у его северного входа достигла 70 см, сообщает Euronews.

Из-за непогоды в аэропорту Женевы были задержаны жесятки рейсов. Движение нескольких автобусов в регионе Мандман прекращено из-за поваленных на дорогу ветром деревьев.

Напомним, в штате Северная Каролина на востоке США неожиданно выпал снег.