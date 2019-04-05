В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня
Лавинная опасность сохраняется в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
В пятницу, 5 апреля, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"5 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 5 апреля, в Украине потеплеет, во всех регионах без осадков.
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