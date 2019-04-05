В Киеве сегодня температура до +13°, без осадков

08:30, 5 апреля 2019
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 апреля в Киеве без осадков, температура до +13°.

Дожди и тепло: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:34.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 апреля, в Украине потеплеет, во всех регионах без осадков.

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Теги: #Киев#погода
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