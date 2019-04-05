В Киеве сегодня температура до +13°, без осадков
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 апреля в Киеве без осадков, температура до +13°.
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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2,6 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:34.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 апреля, в Украине потеплеет, во всех регионах без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +1°
- Днепр+13°... 0°
- Донецк+11°... -1°
- Житомир+12°... +2°
- Запорожье+13°... -1°
- Ивано-Франковск+17°... +2°
- Киев+13°... +2°
- Кировоград+13°... -2°
- Луганск+11°... +1°
- Луцк+14°... +3°
- Львов+16°... +5°
- Николаев+14°... 0°
- Одесса+13°... +2°
- Полтава+11°... +3°
- Ровно+14°... +1°
- Симферополь+14°... +2°
- Сумы+10°... 0°
- Тернополь+14°... +2°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+14°... 0°
- Хмельницкий+14°... +1°
- Черкассы+12°... +2°
- Чернигов+12°... -1°
- Черновцы+15°... +4°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+9 °
Влажность:74 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:66 %
Восход:06:48
Закат19:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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