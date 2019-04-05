В Украине сегодня потеплеет, местами температура до +17° (карта)

Прохладнее всего будет на востоке страны.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 апреля, в Украине потеплеет, во всех регионах без осадков.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +11°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +14°.

На западе Украины без осадков. Температура до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +13°. В центре без осадков, температура до +13°.

Прогноз на 5 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.

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