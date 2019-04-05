В Украине сегодня потеплеет, местами температура до +17° (карта)

08:00, 5 апреля 2019
19
0

Прохладнее всего будет на востоке страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 апреля, в Украине потеплеет, во всех регионах без осадков.

Дожди и тепло: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +11°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +14°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +13°. В центре без осадков, температура до +13°.

Прогноз на 5 апреля / УНИАН
Прогноз на 5 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#потепление
Читайте также
В Таиланде мощный шторм затопил дороги и вымыл ямы на пляже (видео) В Таиланде мощный шторм затопил дороги и вымыл ямы на пляже (видео)
Завтра в Украине потеплеет, местами температура до +17° (видеопрогноз) Завтра в Украине потеплеет, местами температура до +17° (видеопрогноз)
В Закарпатской области сошла лавина В Закарпатской области сошла лавина
Завтра в Украине будет солнечно и тепло Завтра в Украине будет солнечно и тепло
Дожди и тепло: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе Дожди и тепло: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,1 На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Украине сегодня до +14°, на востоке пройдут дожди и мокрый снег (карта) В Украине сегодня до +14°, на востоке пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
74 %
762 мм
4.6 м/с
66 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять