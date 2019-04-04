В Таиланде мощный шторм затопил дороги и вымыл ямы на пляже (видео)

21:20, 4 апреля 2019
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О пострадавших таиландская власть пока не сообщает.

Кое-где уровень воды достигал метра / скриншот
Кое-где уровень воды достигал метра / скриншот

На таиландский город Паттайя налетел первый в этом году мощный шторм, с ветром и ливнями.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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После двух часов непрерывного дождя главные дороги города затоплены, местами уровень воды достигал метра.

Дороги стали непроездными, преодолеть потоки воды могли только большие туристические автобусы. С таким количеством воды канализационная система в Паттайе не справляется.

Паводковые воды принесли на пляж мусор и вымыли длинные ямы. О пострадавших таиландская власть пока не сообщает.

Как сообщал УНИАН, в начале года первый за последние тридцать лет тропический шторм "Пабук" накрыл Таиланд.

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Теги: #шторм#Таиланд
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