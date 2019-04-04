В Таиланде мощный шторм затопил дороги и вымыл ямы на пляже (видео)
О пострадавших таиландская власть пока не сообщает.
На таиландский город Паттайя налетел первый в этом году мощный шторм, с ветром и ливнями.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Непале в результате шторма погибли 25 человек
После двух часов непрерывного дождя главные дороги города затоплены, местами уровень воды достигал метра.
Дороги стали непроездными, преодолеть потоки воды могли только большие туристические автобусы. С таким количеством воды канализационная система в Паттайе не справляется.
Паводковые воды принесли на пляж мусор и вымыли длинные ямы. О пострадавших таиландская власть пока не сообщает.
В Таиланде мощный шторм затопил дороги и вымыл ямы на пляже
Как сообщал УНИАН, в начале года первый за последние тридцать лет тропический шторм "Пабук" накрыл Таиланд.
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