Масштабные наводнения унесли жизни 62 человек в Иране (видео)

В результате наводнения в стране пострадали 478 человек.

Иран \ REUTERS

Число жертв наводнения в Иране возросло до 62 человек.

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Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на заявление главы Институт судебной экспертизы Ирана Ахмеда Шуджаи, передает ru.haberler.com.

«Жертвами стихии стал 21 человек в городе Шираз провинции Фарс, 14 – в провинции Лористан, восемь -в провинции Гулистан, пять - в провинции Мазендеран и Хамадан, три-в провинции Северный Хорасан, по два - в провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, а также по одному - в провинциях Храсан Резеви, Керманшах, Хузестан, и Симнан»,-сказал Шуджаи.

В то же время из-за угрозы прорыва плотины на реке Дез и Кархех в юго-западной провинции Хузестан эвакуировано 96 населенных пунктов.