В Киеве завтра без осадков, температура до +13°

17:00, 4 апреля 2019
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В пятницу в столице потеплеет.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 5 апреля в Киеве без осадков, температура до +13°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:28, а зайдет в 19:34.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 апреля, в Украине потеплеет, во всех регионах без осадков.

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Теги: #Киев#погода
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