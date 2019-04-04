В Киеве завтра без осадков, температура до +13°
В пятницу в столице потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 апреля в Киеве без осадков, температура до +13°.
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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2,6 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:28, а зайдет в 19:34.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 апреля, в Украине потеплеет, во всех регионах без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +1°
- Днепр+12°... 0°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+12°... 0°
- Запорожье+12°... +1°
- Ивано-Франковск+15°... 0°
- Киев+11°... 0°
- Кировоград+11°... -1°
- Луганск+6°... -2°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+13°... +2°
- Одесса+13°... -1°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+13°... +2°
- Симферополь+11°... -1°
- Сумы+9°... -1°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+9°... 0°
- Херсон+13°... 0°
- Хмельницкий+11°... +2°
- Черкассы+12°... -2°
- Чернигов+11°... -2°
- Черновцы+14°... +3°
Виргиния, США
+ 11 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:46 %
Давление:760 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:50
Закат19:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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