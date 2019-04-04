Завтра в Украине потеплеет, местами температура до +17° (видеопрогноз)

По всей стране завтра без осадков.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 апреля, в Украине потеплеет, во всех регионах без осадков.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +11°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +2°, днем до +14°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до -1°, днем до +13°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +13°.

Согласно народному прогнозу, 5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.

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