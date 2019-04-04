Завтра в Украине потеплеет, местами температура до +17° (видеопрогноз)
По всей стране завтра без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 апреля, в Украине потеплеет, во всех регионах без осадков.
Дожди и тепло: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +11°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +2°, днем до +14°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +17°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до -1°, днем до +13°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +13°.
Согласно народному прогнозу, 5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+11°... +1°
- Днепр+12°... 0°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+12°... 0°
- Запорожье+12°... +1°
- Ивано-Франковск+15°... 0°
- Киев+11°... 0°
- Кировоград+11°... -1°
- Луганск+6°... -2°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+13°... +2°
- Одесса+13°... -1°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+13°... +2°
- Симферополь+11°... -1°
- Сумы+9°... -1°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+9°... 0°
- Херсон+13°... 0°
- Хмельницкий+11°... +2°
- Черкассы+12°... -2°
- Чернигов+11°... -2°
- Черновцы+14°... +3°