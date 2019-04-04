В Закарпатской области сошла лавина

Ущерба лавина не нанесла.

В Карпатах сошла лавина / alp.org.ua

В Закарпатской области ориентировочно 1 апреля с горы Плай сошла лавина мокрого снега объемом 2450 куб. м.

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Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Так, с северной экспозиции горы Плай сошла лавина мокрого снега объемом 2450 куб. м, высота отрыва - 1050 м над уровнем моря. Ориентированная дата схода - 1 апреля. Ущерб не нанесен.

Напомним, в течение 4-5 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность.