В Закарпатской области сошла лавина
Ущерба лавина не нанесла.
В Закарпатской области ориентировочно 1 апреля с горы Плай сошла лавина мокрого снега объемом 2450 куб. м.
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Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
Так, с северной экспозиции горы Плай сошла лавина мокрого снега объемом 2450 куб. м, высота отрыва - 1050 м над уровнем моря. Ориентированная дата схода - 1 апреля. Ущерб не нанесен.
Напомним, в течение 4-5 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность.
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