Завтра в Украине будет солнечно и тепло
Дожди возможны лишь в нескольких областях.
В пятницу, 5 апреля, погода в Украине будет солнечной и теплой.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В Украине сегодня до +14°, на востоке пройдут дожди и мокрый снег (карта)
По ее словам, почти по всей стране завтра будет сухо и тепло. Лишь на западе усилится ветер до 15-18 м/с, а на Волыни, Ривненщине и Житомирщине есть вероятность дождя.
"Температура воздуха ближайшей ночью предполагается низкой, от 3 тепла до 3 мороза. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов. Немного холоднее будет на Сумщине и Харьковщине: +8...+12 градусов", - пишет она.
Погода в Киеве, по прогнозу Диденко, 5 апреля будет солнечной. Ночью в столице около нуля, в окрестностях до 2 градусов мороза, днем +10...+12 градусов.
В субботу-воскресенье в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода, лишь на Благовещение в западных областях, а вечером и на севере возможны дожди.
Напомним, до конца текущей недели и в начале следующей в Украине ожидается теплая погода.
Погода в Украине
- Винница+11°... +1°
- Днепр+12°... 0°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+12°... 0°
- Запорожье+12°... +1°
- Ивано-Франковск+15°... 0°
- Киев+11°... 0°
- Кировоград+11°... -1°
- Луганск+6°... -2°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+12°... +2°
- Одесса+13°... -1°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+13°... +2°
- Симферополь+11°... -1°
- Сумы+9°... -1°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+9°... 0°
- Херсон+13°... 0°
- Хмельницкий+11°... +2°
- Черкассы+12°... -2°
- Чернигов+11°... -2°
- Черновцы+14°... +3°