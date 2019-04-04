Завтра в Украине будет солнечно и тепло

14:30, 4 апреля 2019
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Дожди возможны лишь в нескольких областях.

Завтра в Украине будет тепло / Фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / Фото УНИАН

В пятницу, 5 апреля, погода в Украине будет солнечной и теплой.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Украине сегодня до +14°, на востоке пройдут дожди и мокрый снег (карта)

По ее словам, почти по всей стране завтра будет сухо и тепло. Лишь на западе усилится ветер до 15-18 м/с, а на Волыни, Ривненщине и Житомирщине есть вероятность дождя.

"Температура воздуха ближайшей ночью предполагается низкой, от 3 тепла до 3 мороза. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов. Немного холоднее будет на Сумщине и Харьковщине: +8...+12 градусов", - пишет она.

Погода в Киеве, по прогнозу Диденко, 5 апреля будет солнечной. Ночью в столице около нуля, в окрестностях до 2 градусов мороза, днем +10...+12 градусов.

В субботу-воскресенье в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода, лишь на Благовещение в западных областях, а вечером и на севере возможны дожди.

Напомним, до конца текущей недели и в начале следующей в Украине ожидается теплая погода.

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Теги: #погода#тепло#дождь
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