В Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная лавинная опасность

13:02, 4 апреля 2019
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Лавинная опасность будет сохраняться в течение 4-5 апреля.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 4-5 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4-5 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, до конца текущей недели и в начале следующей в Украине ожидается теплая погода.

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Теги: #погода#лавина
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