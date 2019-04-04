В Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная лавинная опасность
Лавинная опасность будет сохраняться в течение 4-5 апреля.
В течение 4-5 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность.
В Украине сегодня до +14°, на востоке пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"4-5 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, до конца текущей недели и в начале следующей в Украине ожидается теплая погода.
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