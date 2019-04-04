Дожди и тепло: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
С 7 апреля в Украине ожидаются дожди.
До конца текущей недели и в начале следующей в Украине ожидается теплая погода.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура до +10°
"До конца недели температура воздуха в большинстве областей Украины составит в дневные часы +10...+16 градусов, на западе и юге местами до +17...+20 градусов.
Более свежий воздух ожидается в восточных областях и на побережьях морей, +7...+12 градусов. Ночные нули и небольшие минусы наконец исчезнут, ночью предполагается +2...+8 градусов", - пишет она.
В течение 5-6 апреля в Украине будет сухо и солнечно. На Благовещение, 7 апреля, в западных и северных областях Украины пройдут дожди.
Дождливая погода сохранится и на следующей неделе. С понедельника в большинстве областей Украины ожидаются осадки, от небольших до умеренных.
Температура воздуха удержится преимущественно высокой, максимально ожидается +12...+19 градусов. С 10 апреля в западных областях Украины ожидается похолодание до +7...+12 градусов.
Погода в Киеве 5 и 6 апреля будет сухой и теплой. Температура воздуха составит +10....+15 градусов. 7 апреля во второй половине дня в столице есть вероятность дождя.
С 8 по 11 апреля в столице периодически будут выпадать дожди. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +3...+7 градусов, а днем она составит +12...+15 градусов.
Напомним, 4 апреля в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди и мокрый снег.
Погода в Украине
- Винница+11°... +1°
- Днепр+12°... 0°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+12°... 0°
- Запорожье+12°... +1°
- Ивано-Франковск+15°... 0°
- Киев+11°... 0°
- Кировоград+11°... -1°
- Луганск+6°... -2°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+12°... +2°
- Одесса+13°... -1°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+13°... +2°
- Симферополь+11°... -1°
- Сумы+9°... -1°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+9°... 0°
- Херсон+13°... 0°
- Хмельницкий+11°... +2°
- Черкассы+12°... -2°
- Чернигов+11°... -2°
- Черновцы+14°... +3°