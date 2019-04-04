Дожди и тепло: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

12:03, 4 апреля 2019
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С 7 апреля в Украине ожидаются дожди.

На следующей неделе в Украине ожидаются дожди / Фото УНИАН
На следующей неделе в Украине ожидаются дожди / Фото УНИАН

До конца текущей недели и в начале следующей в Украине ожидается теплая погода.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура до +10°

"До конца недели температура воздуха в большинстве областей Украины составит в дневные часы +10...+16 градусов, на западе и юге местами до +17...+20 градусов.

Более свежий воздух ожидается в восточных областях и на побережьях морей, +7...+12 градусов. Ночные нули и небольшие минусы наконец исчезнут, ночью предполагается +2...+8 градусов", - пишет она.

В течение 5-6 апреля в Украине будет сухо и солнечно. На Благовещение, 7 апреля, в западных и северных областях Украины пройдут дожди.

Дождливая погода сохранится и на следующей неделе. С понедельника в большинстве областей Украины ожидаются осадки, от небольших до умеренных.

Температура воздуха удержится преимущественно высокой, максимально ожидается +12...+19 градусов. С 10 апреля в западных областях Украины ожидается похолодание до +7...+12 градусов.

Погода в Киеве 5 и 6 апреля будет сухой и теплой. Температура воздуха составит +10....+15 градусов. 7 апреля во второй половине дня в столице есть вероятность дождя.

С 8 по 11 апреля в столице периодически будут выпадать дожди. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +3...+7 градусов, а днем она составит +12...+15 градусов.

Напомним, 4 апреля в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди и мокрый снег.

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Теги: #погода#дождь
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