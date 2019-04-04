Мощный ливень затопил Паттайю (видео)
Из-за шторма были повреждены многие дома.
Сильный шторм 2 апреля накрыл популярный таиландский курорт Паттайя.
Жертвами наводнений в Иране стали 57 человек
Из-за непогоды были затоплены улицы города, местами уровень воды достигал метра, сообщает Pattaya Mail.
Кроме того, из-за шторма были повреждены многие дома, автомобили и мотоциклы ушли под воду.
Канализационная система Паттайи спроектирована так, что часть сточных вод во время сильных дождей не проходит через очистные сооружения, а попадает в море и приводит к сильному загрязнению.
Видео: youtube.com/The Pattaya News
Напомним, по меньшей мере 25 человек стали жертвами шторма и молний на юге Непала, еще около 400 пострадали.
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