На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение произошло в уезде Тайдун.
В четверг, 4 апреля, в уезде Тайдун на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,1.
В Польше 32 человека оказались под завалами после землетрясения в шахте
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.
Эпицентр землетрясения имел координаты 22,99 градуса северной широты и 120,85 градуса восточной долготы. Его очаг залегал на глубине 10 км.
Напомним, в пятницу, 29 марта, в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 4,8.
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