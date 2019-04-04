На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,1

09:39, 4 апреля 2019
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Землетрясение произошло в уезде Тайдун.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 4 апреля, в уезде Тайдун на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,1.

В Польше 32 человека оказались под завалами после землетрясения в шахте

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

Эпицентр землетрясения имел координаты 22,99 градуса северной широты и 120,85 градуса восточной долготы. Его очаг залегал на глубине 10 км.

Напомним, в пятницу, 29 марта, в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Теги: #землетрясение#Тайвань
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