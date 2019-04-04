В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура до +10°

08:30, 4 апреля 2019
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В столице сегодня без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 4 апреля, в Киеве без осадков, температура до +10°.

Стало известно, когда в Украине потеплеет

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:30, а зайдет в 19:32.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди и мокрый снег.

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Теги: #Киев#погода
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