В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, температура до +10°

В столице сегодня без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 4 апреля, в Киеве без осадков, температура до +10°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:30, а зайдет в 19:32.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди и мокрый снег.

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