В Украине сегодня до +14°, на востоке пройдут дожди и мокрый снег (карта)

В большинстве регионов Украины сегодня без осадков.

В Украине сегодня почти без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 апреля в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди и мокрый снег.

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Погода в Украине. На востоке пройдут дожди и мокрый снег, температура до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +13°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +14°.

В северных областях без осадков, температура до +10°. В центре переменная облачность, температура до +11°.

Прогноз на 4 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.

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