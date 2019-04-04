В Украине сегодня до +14°, на востоке пройдут дожди и мокрый снег (карта)
В большинстве регионов Украины сегодня без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 апреля в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди и мокрый снег.
Стало известно, когда в Украине потеплеет
Погода в Украине. На востоке пройдут дожди и мокрый снег, температура до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +13°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +14°.
В северных областях без осадков, температура до +10°. В центре переменная облачность, температура до +11°.
Согласно народному прогнозу, 4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.
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Погода в Украине
- Винница+11°... 0°
- Днепр+10°... -1°
- Донецк+10°... -1°
- Житомир+11°... -1°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+15°... 0°
- Киев+10°... 0°
- Кировоград+10°... -2°
- Луганск+8°... 0°
- Луцк+13°... +3°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+12°... +1°
- Одесса+12°... -1°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+13°... +1°
- Симферополь+11°... -3°
- Сумы+9°... -2°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+7°... 0°
- Херсон+12°... -1°
- Хмельницкий+13°... +2°
- Черкассы+11°... -1°
- Чернигов+11°... -3°
- Черновцы+13°... +3°
Виргиния, США
+ 6 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+6 °
Влажность:50 %
Давление:761 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:50
Закат19:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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