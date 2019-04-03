В столице завтра без осадков, днем температура до +10°

17:00, 3 апреля 2019
9
0

Вечером в Киеве до +6°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 4 апреля, в Киеве без осадков, температура до +10°.

Стало известно, когда в Украине потеплеет

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:30, а зайдет в 19:32.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди и мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Зимбабве 268 человек стали жертвами тропического циклона "Идай" В Зимбабве 268 человек стали жертвами тропического циклона "Идай"
Стало известно, когда в Украине потеплеет Стало известно, когда в Украине потеплеет
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10°
Сегодня в Украине похолодает, на востоке пройдут дожди (карта) Сегодня в Украине похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)
В Киеве завтра ожидается солнечная погода, температура днем до +10° В Киеве завтра ожидается солнечная погода, температура днем до +10°
В Украину идет похолодание, завтра местами пройдут дожди (видеопрогноз) В Украину идет похолодание, завтра местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 5 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
53 %
756 мм
8.8 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять