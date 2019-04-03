Погода на завтра: в Украине до +14°, на востоке пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
В западных областях завтра немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 апреля в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди и мокрый снег.
Стало известно, когда в Украине потеплеет
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до -2°, днем до +13°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +14°.
В северных областях без осадков, температура ночью до -2°, днем до +10°. В центре переменная облачность, температура ночью до -3°, днем до +11°.
Согласно народному прогнозу, 4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 4 апреля
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Погода в Украине
- Винница+10°... -1°
- Днепр+10°... -2°
- Донецк+4°... -2°
- Житомир+11°... -2°
- Запорожье+9°... -2°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+12°... 0°
- Кировоград+10°... -3°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+11°... 0°
- Львов+12°... +2°
- Николаев+12°... -1°
- Одесса+12°... -1°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+11°... -1°
- Симферополь+11°... -3°
- Сумы+9°... -2°
- Тернополь+10°... 0°
- Харьков+10°... 0°
- Херсон+11°... -2°
- Хмельницкий+11°... -2°
- Черкассы+11°... -2°
- Чернигов+12°... -2°
- Черновцы+12°... +2°
Виргиния, США
+ 5 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+3 °
Влажность:53 %
Давление:756 мм
Ветер: 8.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:51
Закат19:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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