Погода на завтра: в Украине до +14°, на востоке пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

В западных областях завтра немного потеплеет.

Завтра в большинстве областей Украины без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 апреля в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди и мокрый снег.

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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до -2°, днем до +13°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +14°.

В северных областях без осадков, температура ночью до -2°, днем до +10°. В центре переменная облачность, температура ночью до -3°, днем до +11°.

Согласно народному прогнозу, 4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.

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