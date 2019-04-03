Погода на завтра: в Украине до +14°, на востоке пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 3 апреля 2019
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В западных областях завтра немного потеплеет.

Завтра в большинстве областей Украины без осадков / фото УНИАН
Завтра в большинстве областей Украины без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 апреля в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди и мокрый снег.

Стало известно, когда в Украине потеплеет

Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до -2°, днем до +13°. 

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +14°.

В северных областях без осадков, температура ночью до -2°, днем до +10°. В центре переменная облачность, температура ночью до -3°, днем до +11°.

Согласно народному прогнозу, 4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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