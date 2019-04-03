Пелопоннес охватил лесной пожар (видео)

15:31, 3 апреля 2019
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Угрозы населенным пунктам нет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На северо-западе полуострова Пелопоннес (Греция) в лесу Строфилия бушует лесной пожар.

На данный момент выгорело более 2 тысяч га растительности, передает Stormnews со ссылкой на телеканал ERT. 

С огнем борются 100 человек, 45 машин и 2 самолета. Угрозы населенным пунктам нет.

Видео: youtube.com/ilialive

Напомним, в китайской провинции Сычуань во время тушения масштабного лесного пожара погибли 30 пожарных.

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Теги: #пожар#Греция
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