Пелопоннес охватил лесной пожар (видео)

Угрозы населенным пунктам нет.

Иллюстрация / REUTERS

На северо-западе полуострова Пелопоннес (Греция) в лесу Строфилия бушует лесной пожар.

На данный момент выгорело более 2 тысяч га растительности, передает Stormnews со ссылкой на телеканал ERT.

С огнем борются 100 человек, 45 машин и 2 самолета. Угрозы населенным пунктам нет.

Видео: youtube.com/ilialive

Напомним, в китайской провинции Сычуань во время тушения масштабного лесного пожара погибли 30 пожарных.