В Зимбабве 268 человек стали жертвами тропического циклона "Идай"
Число жертв может возрасти.
В результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве 268 человек погибли, сотни пропали без вести.
В Перу из-за наводнений пострадали 13 тысяч человек
По мере развертывания поисково-спасательной операции число жертв может возрасти, сообщает Синьхуа со ссылкой на министра связи, информации и телерадиовещания страны Монику Муцвангву.
Отмечается, что соответствующие органы прилагают все усилия по ремонту дорог, ведущих к районам бедствия, в целях обеспечения бесперебойной доставки помощи местным жителям.
Напомним, в результате масштабных наводнений в Иране погибли по меньшей мере 57 человек, 478 пострадали.
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