В Зимбабве 268 человек стали жертвами тропического циклона "Идай"

Число жертв может возрасти.

Последствия циклона в Зимбабве / REUTERS

В результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве 268 человек погибли, сотни пропали без вести.

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По мере развертывания поисково-спасательной операции число жертв может возрасти, сообщает Синьхуа со ссылкой на министра связи, информации и телерадиовещания страны Монику Муцвангву.

Отмечается, что соответствующие органы прилагают все усилия по ремонту дорог, ведущих к районам бедствия, в целях обеспечения бесперебойной доставки помощи местным жителям.

Напомним, в результате масштабных наводнений в Иране погибли по меньшей мере 57 человек, 478 пострадали.