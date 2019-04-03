В Зимбабве 268 человек стали жертвами тропического циклона "Идай"

14:21, 3 апреля 2019
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Число жертв может возрасти.

Последствия циклона в Зимбабве / REUTERS
Последствия циклона в Зимбабве / REUTERS

В результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве 268 человек погибли, сотни пропали без вести.

В Перу из-за наводнений пострадали 13 тысяч человек

По мере развертывания поисково-спасательной операции число жертв может возрасти, сообщает Синьхуа со ссылкой на министра связи, информации и телерадиовещания страны Монику Муцвангву.

Отмечается, что соответствующие органы прилагают все усилия по ремонту дорог, ведущих к районам бедствия, в целях обеспечения бесперебойной доставки помощи местным жителям.

Напомним, в результате масштабных наводнений в Иране погибли по меньшей мере 57 человек, 478 пострадали.

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Теги: #погода#циклон#Зимбабве
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