Стало известно, когда в Украине потеплеет
Завтра местами ожидается до +15 градусов.
Потепление в Украине ожидается в конце текущей недели.
Сегодня в Украине похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, завтра, 4 апреля, в течение дня столбики термометров поднимутся до +9...+15 градусов, на востоке до +4...+8 градусов. Осадки маловероятны.
В Киеве в четверг будет солнечно и умеренно тепло, днем +10 градусов.
"Такая погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели", - пишет синоптик.
Напомним, погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь.
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Погода в Украине
- Винница+10°... -2°
- Днепр+9°... -1°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+10°... -2°
- Запорожье+9°... -1°
- Ивано-Франковск+12°... -1°
- Киев+10°... 0°
- Кировоград+10°... -4°
- Луганск+4°... 0°
- Луцк+11°... 0°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+12°... -2°
- Одесса+15°... -2°
- Полтава+9°... -1°
- Ровно+11°... -1°
- Симферополь+11°... -3°
- Сумы+9°... -2°
- Тернополь+11°... 0°
- Харьков+8°... 0°
- Херсон+11°... -2°
- Хмельницкий+11°... -2°
- Черкассы+10°... -2°
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