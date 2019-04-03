Стало известно, когда в Украине потеплеет

12:53, 3 апреля 2019
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Завтра местами ожидается до +15 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Потепление в Украине ожидается в конце текущей недели.

Сегодня в Украине похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, завтра, 4 апреля, в течение дня столбики термометров поднимутся до +9...+15 градусов, на востоке до +4...+8 градусов. Осадки маловероятны.

В Киеве в четверг будет солнечно и умеренно тепло, днем +10 градусов.

"Такая погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели", - пишет синоптик.

Напомним, погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь.

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Теги: #погода#потепление
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