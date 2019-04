На востоке США неожиданно выпал снег (видео)

Снегопад прошел в штате Северная Каролина.

За всю историю наблюдений (с 1880 года) апрельский снегопад фиксируется в регионе всего лишь в 7-й раз, передает Stormnews со ссылкой на телеканал WSOC.

Снег осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов.

For the first time in 37 years and only the 7th time since 1880, #Charlotte has picked up measurable #snow! Officially 0.1" so far but areas nearby have had more. Video via @aelliottharperpic.twitter.com/ccX46ZqYxg