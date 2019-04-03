На востоке США неожиданно выпал снег (видео)

11:47, 3 апреля 2019
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Снегопад прошел в штате Северная Каролина.

В США выпал снег / twitter.com/wxbrad
В США выпал снег / twitter.com/wxbrad

В штате Северная Каролина на востоке США неожиданно выпал снег.

Житомир засыпало снегом (видео)

За всю историю наблюдений (с 1880 года) апрельский снегопад фиксируется в регионе всего лишь в 7-й раз, передает Stormnews со ссылкой на телеканал WSOC.

Снег осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов.

Напомним, в ночь 27 марта в Киеве выпал снег, а температура воздуха опустилась до 2 градусов мороза.

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Теги: #снег#погода#США
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