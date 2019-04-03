На востоке США неожиданно выпал снег (видео)
Снегопад прошел в штате Северная Каролина.
В штате Северная Каролина на востоке США неожиданно выпал снег.
Житомир засыпало снегом (видео)
За всю историю наблюдений (с 1880 года) апрельский снегопад фиксируется в регионе всего лишь в 7-й раз, передает Stormnews со ссылкой на телеканал WSOC.
Снег осложнил ситуацию на дорогах и привел к задержкам авиарейсов.
For the first time in 37 years and only the 7th time since 1880, #Charlotte has picked up measurable #snow! Officially 0.1" so far but areas nearby have had more. Video via @aelliottharperpic.twitter.com/ccX46ZqYxg— Mike Seidel (@mikeseidel) 2 апреля 2019 г.
Напомним, в ночь 27 марта в Киеве выпал снег, а температура воздуха опустилась до 2 градусов мороза.
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