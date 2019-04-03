Жертвами наводнений в Иране стали 57 человек
478 человек пострадали.
В результате масштабных наводнений в Иране погибли по меньшей мере 57 человек, 478 пострадали.
Число жертв циклона "Идай" в Зимбабве увеличилось до 179 человек
Дожди в Иране начались в третьей декаде марта и привели к серьезным наводнениям. Дома и объекты инфраструктуры в некоторых городах и деревнях были серьезно разрушены, сообщает Xinhua.
Наводнения затопили десятки населенных пунктов на западе страны.
Напомним, в Перу в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, пострадали по меньшей мере 13 тысяч человек.
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