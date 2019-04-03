Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху
На Пасху в Украине возможен дождь.
Погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель
Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
Синоптик прогнозирует, что на Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.
"Осадки в период Вербной недели просчитываются, и просчитываются на вторую половину дня даже на Пасху. Концовка апреля - без осадков", - добавил Горбань.
Напомним, в среду, 3 апреля, в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+9°... -1°
- Днепр+9°... -1°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир+9°... -2°
- Запорожье+8°... -1°
- Ивано-Франковск+12°... -2°
- Киев+10°... -1°
- Кировоград+10°... -4°
- Луганск+4°... 0°
- Луцк+11°... 0°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+12°... -2°
- Одесса+14°... -1°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+11°... -3°
- Сумы+9°... -2°
- Тернополь+10°... -1°
- Харьков+8°... 0°
- Херсон+12°... -2°
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- Черкассы+10°... -1°
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