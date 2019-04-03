Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху

09:36, 3 апреля 2019
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На Пасху в Украине возможен дождь.

На Пасху в Украине будет тепло / Фото УНИАН
На Пасху в Украине будет тепло / Фото УНИАН

Погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель

Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Синоптик прогнозирует, что на Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.

"Осадки в период Вербной недели просчитываются, и просчитываются на вторую половину дня даже на Пасху. Концовка апреля - без осадков", - добавил Горбань.

Напомним, в среду, 3 апреля, в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди.

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Теги: #погода#дождь#Пасха
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