В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10°

В столице сегодня будет солнечно.

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Согласно данным Погода УНИАН, 3 апреля в Киеве будет солнечно, температура до +10°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 5,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:33, а зайдет в 19:31.

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 апреля, в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди.

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