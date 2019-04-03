В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10°

08:30, 3 апреля 2019
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В столице сегодня будет солнечно.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 3 апреля в Киеве будет солнечно, температура до +10°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель

Погода в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 5,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:33, а зайдет в 19:31.

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 апреля, в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди.

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Теги: #Киев#погода
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