Сегодня в Украине похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)
На юге температура до +13°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 апреля, в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель
Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность Температура до +13°.
На западе Украины без осадков. Температура до +12°.
В северных областях солнечно, температура до +10°. В центре практически без осадков, температура до +10°.
Согласно народному прогнозу, 3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... -1°
- Днепр+9°... -1°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир+9°... -2°
- Запорожье+8°... -1°
- Ивано-Франковск+12°... -2°
- Киев+10°... -1°
- Кировоград+10°... -4°
- Луганск+4°... 0°
- Луцк+11°... 0°
- Львов+11°... +2°
- Николаев+12°... -2°
- Одесса+14°... -1°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+11°... -3°
- Сумы+9°... -2°
- Тернополь+10°... -1°
- Харьков+8°... 0°
- Херсон+12°... -2°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+10°... -1°
- Чернигов+11°... -3°
- Черновцы+11°... +2°
Виргиния, США
+ 3 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+1 °
Влажность:52 %
Давление:755 мм
Ветер: 8.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:51
Закат19:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей