Сегодня в Украине похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)

08:00, 3 апреля 2019
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На юге температура до +13°.

В Украине сегодня похолодает / фото УНИАН
В Украине сегодня похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 апреля, в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель

Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность Температура до +13°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +12°.

В северных областях солнечно, температура до +10°. В центре практически без осадков, температура до +10°.

Прогноз на 3 апреля / УНИАН
Прогноз на 3 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.

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Теги: #погода#похолодание
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