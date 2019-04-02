В Киеве завтра ожидается солнечная погода, температура днем до +10°
Вечером в столице до +6°.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 апреля в Киеве будет солнечно, температура до +10°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 5,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:33, а зайдет в 19:31.
Как сообщал УНИАН, в среду, 3 апреля, в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+9°... -3°
- Днепр+10°... +1°
- Донецк+10°... +2°
- Житомир+10°... -2°
- Запорожье+11°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+10°... -1°
- Кировоград+9°... -2°
- Луганск+12°... 0°
- Луцк+10°... 0°
- Львов+10°... +1°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+13°... -1°
- Полтава+8°... 0°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+12°... -3°
- Сумы+8°... -2°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+9°... 0°
- Херсон+12°... -1°
- Хмельницкий+10°... -4°
- Черкассы+10°... -1°
- Чернигов+10°... -3°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+ 3 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:0 °
Влажность:68 %
Давление:762 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:33 %
Восход:06:53
Закат19:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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