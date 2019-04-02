В Киеве завтра ожидается солнечная погода, температура днем до +10°

17:00, 2 апреля 2019
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Вечером в столице до +6°.

Завтра в Киеве без осадков / УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 апреля в Киеве будет солнечно, температура до +10°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 5,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:33, а зайдет в 19:31.

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 апреля, в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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