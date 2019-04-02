Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
На юге температура до +13°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 апреля, в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность Температура ночью до -2°, днем до +13°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +12°.
В северных областях солнечно, температура ночью до -3°, днем до +10°. В центре практически без осадков, температура ночью до -2°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, 3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.
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Погода в Украине
- Винница+9°... -3°
- Днепр+10°... +1°
- Донецк+10°... +2°
- Житомир+10°... -2°
- Запорожье+11°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+10°... -1°
- Кировоград+9°... -2°
- Луганск+12°... 0°
- Луцк+10°... 0°
- Львов+10°... +1°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+13°... -1°
- Полтава+8°... 0°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+12°... -3°
- Сумы+8°... -2°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+9°... 0°
- Херсон+12°... -1°
- Хмельницкий+10°... -4°
- Черкассы+10°... -1°
- Чернигов+10°... -3°
- Черновцы+10°... 0°