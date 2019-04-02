В Украину идет похолодание, завтра местами пройдут дожди (видеопрогноз)

На юге температура до +13°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 апреля, в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность Температура ночью до -2°, днем до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +12°.

В северных областях солнечно, температура ночью до -3°, днем до +10°. В центре практически без осадков, температура ночью до -2°, днем до +10°.

Согласно народному прогнозу, 3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.

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