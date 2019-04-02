В Украину идет похолодание, завтра местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 2 апреля 2019
223
0

На юге температура до +13°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 апреля, в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель

Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +6°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность Температура ночью до -2°, днем до +13°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +12°.

В северных областях солнечно, температура ночью до -3°, днем до +10°. В центре практически без осадков, температура ночью до -2°, днем до +10°.

Согласно народному прогнозу, 3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодание
Читайте также
В Украину идет похолодание, завтра местами пройдут дожди (видеопрогноз) В Украину идет похолодание, завтра местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Погода на завтра: синоптик рассказала, где в Украине пройдет снег Погода на завтра: синоптик рассказала, где в Украине пройдет снег
Жертвами лесных пожаров в Китае стали 30 человек Жертвами лесных пожаров в Китае стали 30 человек
В Иране из-за наводнения эвакуируют тысячи людей В Иране из-за наводнения эвакуируют тысячи людей
В Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность В Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность
Завтра в Украине похолодает, на востоке пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, на востоке пройдут дожди (видеопрогноз)
В Китае 26 человек стали жертвами лесного пожара В Китае 26 человек стали жертвами лесного пожара

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 3 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
68 %
762 мм
3.7 м/с
33 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять