Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель
Средняя температура воздуха составит 9-12° тепла.
В апреле погода в Украине будет теплее климатической нормы.
В Украине сегодня похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)
Такой прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
"Средняя месячная температура предполагается 9-12° тепла, в горах 5-7°, что несколько выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют, что в течение месяца выпадет 23-44 мм осадков (в горах 50-76 мм), что также меньше средних многолетних значений.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в начале апреля в Украину придет похолодание, а во второй половине месяца ожидается тепло до +24°.
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