Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель

Средняя температура воздуха составит 9-12° тепла.

Апрель в Украине будет теплее нормы / фото УНИАН

В апреле погода в Украине будет теплее климатической нормы.

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Такой прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 9-12° тепла, в горах 5-7°, что несколько выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что в течение месяца выпадет 23-44 мм осадков (в горах 50-76 мм), что также меньше средних многолетних значений.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в начале апреля в Украину придет похолодание, а во второй половине месяца ожидается тепло до +24°.