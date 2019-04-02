Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель

15:38, 2 апреля 2019
348
0

Средняя температура воздуха составит 9-12° тепла.

Апрель в Украине будет теплее нормы / фото УНИАН
Апрель в Украине будет теплее нормы / фото УНИАН

В апреле погода в Украине будет теплее климатической нормы.

В Украине сегодня похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)

Такой прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 9-12° тепла, в горах 5-7°, что несколько выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что в течение месяца выпадет 23-44 мм осадков (в горах 50-76 мм), что также меньше средних многолетних значений.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в начале апреля в Украину придет похолодание, а во второй половине месяца ожидается тепло до +24°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
В Киеве завтра ожидается солнечная погода, температура днем до +10° В Киеве завтра ожидается солнечная погода, температура днем до +10°
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель
Жертвами лесных пожаров в Китае стали 30 человек Жертвами лесных пожаров в Китае стали 30 человек
Заморозки и потепление до +24 градусов: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель Заморозки и потепление до +24 градусов: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель
В Иране из-за наводнения эвакуируют тысячи людей В Иране из-за наводнения эвакуируют тысячи людей
В Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность В Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность
Климатологи подвели итоги теплого марта в Киеве Климатологи подвели итоги теплого марта в Киеве

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 3 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
68 %
762 мм
3.7 м/с
33 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять